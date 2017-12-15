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富士康将向印度投资建厂

提供4000就业岗位

【环球网科技】富士康是世界最大的电子设备合同制造商，它在印度安得拉邦的斯里城拥有5家工厂，每年为小米、诺基亚、金立、富可视等公司制造近1500万部手机。

据印度《经济时报》12月14日报道称，富士康计划向印度加瓦拉尔尼赫鲁港(JNPT)经济特区投资600亿卢比，建设一家200英亩(约1214.06亩)的工厂。该项目预计将为4000人提供就业机会。 JNPT经济特区总面积为277公顷(合计4155亩)，其中77公顷(合计1155亩)用于道路和公共设施等基础设施。公司不得不在剩下的3000亩土地上竞标建厂，因为公司建设单位的需求很大，所以住房项目已经取消了。但是该地是否能成为富士康制造iPhone或其他电子产品的地点，还未可知。可以预见的是，该地很可能成为其出口基地，但是富士康未就此给予回应。

印度海陆运输部长Nitin Gadkari表示，JNPT拍卖17英亩(约合103.19亩)，已有25-30家公司前来竞标，预计逾20万人将获得就业机会。预计JNPT经济特区的总投资将达6000亿卢比。富士康已经就JNPT项目向当地政府提出请求，同时由于印度不允许提名竞标，合同制造商将不得不与其他人竞标土地。

富士康计划本财年在印度实现产能翻番，所以正寻找地点来建设更多的工厂。 据上个月报道，富士康的印度分部正在评估斯克里伯鲁布德工业园(Sriperumbudur)诺基亚经济特区的“角角落落”，包括马哈拉施特拉邦(Maharashtra)和 德里国家首都辖区(Delhi NCR)。

富士康还在新孟买筹划建设一家制造移动手机和其他产品的工厂，初步投资额为2000-3000万美元。