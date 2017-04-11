Tuesday, April 11th, 2017 | Posted by

富士康出价至多270亿美元
竞购东芝芯片业务

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富士康科技集团告知东芝公司，已准备好支付至多3万亿日圆（合270亿美元）收购后者的计算机芯片业务，这是富士康对日本高科技行业的支柱企业发起的又一个宏大收购提议。

 

【华尔街】据知情人士透露，富士康科技集团(Foxconn Technology Group, 简称：富士康)告知东芝公司(Toshiba Co. ,)，已准备好支付至多3万亿日圆（合270亿美元）收购后者的计算机芯片业务，这是富士康对日本高科技行业的支柱企业发起的又一个宏大收购提议。

作为全球规模最大的电子产品代工商、苹果公司(Apple Inc.,)产品的组装商，富士康去年通过相似战略成功地赢得了夏普公司(Sharp Co., )的控股权。当时，富士康给出了远超其他竞购方的报价，并最终击败了一家由日本政府支持的投资基金。

分析师估计东芝公司的计算机芯片业务的合理价值在1.5万亿至2万亿日圆之间。一位知情人士称，另一家出价第二高的竞购方在初始收购提议于3月底被东芝公司接受后给出了约2万亿日圆的报价。

知情人士警告称，上述竞购过程尚未进入最后阶段。收购报价通常会在竞购方仔细评估标的后发生变化。

东芝公司和富士康对竞购过程不予置评。

东芝公司之前表示，打算出售为智能手机和电脑服务器生产内存的芯片业务。该公司因美国核电站项目大幅超支而寻求变现资产以求存活。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=180096

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