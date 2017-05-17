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安倍与新西兰总理确认 将推动TPP尽快生效

【共同社5月17日】日本首相安倍晋三17日与新西兰总理英格利希在官邸举行会谈，确认将合作推动美国退出的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）生效。安倍在联合记者会上强调：“将作为自由贸易的旗手进行合作，力争早日实现。”英格利希也表示：“将共同推动其前进。”此外，双方还确认了合作应对南海问题及朝鲜的核与导弹开发问题。

日新两国政府在此次会谈之际面向媒体发表了共同文件，其中指出“确认了合作实现TPP的战略及经济利益的重要性，继续承诺将促成其早日生效”。

鉴于今年11月将在越南召开亚太经合组织（APEC）首脑会议，两国首脑欲创造条件力争就生效达成协议。并期待美国回归。

有关朝鲜局势，会谈中强烈要求阻止朝鲜的挑衅行为并遵守联合国安理会决议，并同意为尽早解决朝鲜绑架日本人问题展开合作。围绕南海问题，未对中国进行点名，确认了基于法治的自由开放的国际秩序的重要性。此外，双方还就两国政府的体育厅推进合作关系交换了备忘录。

此次会谈前，英格利希与东京都知事小池百合子在都政府举行了会谈。为了日本成功举办2019年橄榄球世界杯，小池表示：“希望学习贵国此前两度举办该大赛的经验。”英格利希回应称：“希望通过该大赛促使两国关系更加紧密。”