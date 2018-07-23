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大约80%女性无法使用卫生巾

印度宣布不再征收12%的进口关税

【国际在线】印度政府21日宣布对卫生巾不再征收12%的进口关税。一些女性权益保护团体估算，这一南亚国家大约80%的女性无法使用卫生巾。免税举措将帮助更多女性安然度过特殊日子，走进学校和职场。

促女性教育

印度代理财政部长皮尤什·戈亚尔21日在首都新德里参加商品和服务税委员会会议，在会后新闻发布会上宣布取消卫生巾进口关税。这之前，据印度2017年7月施行的商品和服务税，卫生巾进口税率为12%。

印度一些女性权益保护团体估算，印度全国大约80%的女性经期无法使用卫生巾。由于没有卫生用品，再加上学校缺少卫生间，不少女生经期无法上学，成为女性辍学的主要因素之一。按照女性权益保护团体的说法，印度政府取消卫生巾进口关税将有助于更多女性买得起经期卫生用品，为女性上学和就业扫除一大障碍。

40万人请愿

为了降低卫生巾关税，印度民众和多家权益保护团体四处奔走，发起请愿。去年，议员苏什米塔·德夫在网上发起请愿，呼吁政府减免卫生巾关税，征得超过40万个签名。今年年初，宝莱坞首部以经期卫生为主题的电影《护垫侠》上映，引发热议。影片男主角阿克谢·库玛尔加入一个宣传经期卫生的团体，倡导更多女性使用卫生巾。

这一团体的创建者阿马尔·图尔斯延说，印度政府取消卫生巾关税的消息是“属于每一个人的巨大胜利”。