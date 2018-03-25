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地位下滑 价格竞争力提升

韩国车企在华市场份额跌破4%

【韩联社首尔】韩国银行（央行）25日发表题为“中国汽车市场现况及启示”的报告指出，今年以来韩系汽车企业在华份额跌破4%，韩企需要积极抢占人气大涨的运动型多用途车（SUV）和电动汽车市场，并开拓购买力上升的二线城市。

报告显示，在华韩国汽车企业市场份额2014年为9.0%，创最高纪录，其后逐年递减，2017年降至4.6%，今年1-2月跌至3.8%。在去年初中国采取反萨措施后，市场份额更是跌至2.95%，去年12月反弹到6.6%后，今年1-2月再次下滑。

分析认为，除了反萨措施之外，韩国汽车在中国市场的地位下滑，本土企业价格竞争力提升，日本企业加大开拓中国市场等均为拉低韩企市场份额的因素。今年1-2月，北京现代在华销量同比大跌29.4%，排行下滑至第10。而与此相反，中国本土企业的SUV和电动汽车销量同比猛增10-20倍。

韩国央行指出，韩企要在中国市场生存，就必须准确掌握市场趋势，继续在新能源、智能汽车技术等领域加强民官投资和研究。由于环境污染和交通堵塞等原因导致北京、青岛等大城市汽车需求下滑，韩企有必要将目光投向购买力变强的哈尔滨、合肥、烟台等城市。