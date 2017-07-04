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因运营环境稳定或改善

穆迪上调亚太地区银行业展望至稳定

【中国证券网】根据中国证券网记者4日收到的报告，穆迪投资者服务公司宣布将亚太区银行业展望从负面调整为稳定，原因是该地区的银行业风险因运营环境稳定或改善而趋于稳定。

穆迪亚太区金融机构部董事总经理Stephen Long称：“由于亚太区多数银行体系的负面信用周期并不严重，目前经济温和复苏的情况明显，并且大宗商品价格相对稳定，因此上述体系的资产质量逐步企稳。”

“亚太区77%的银行评级展望目前为稳定，比例高于2016年底的64%。中国内地、中国香港、新加坡、澳大利亚、新西兰和蒙古的银行是该稳定展望比例上升的主要推动力量，此前其中某些银行的评级被下调。”Stephen Long补充称。

根据穆迪发表的《亚太区银行业：信用周期趋稳》报告，大宗商品相关的不良贷款已基本见顶，穆迪预计2017年能源和其他大宗商品价格相对稳定，可支持银行在上述领域的资产质量。

此外，资本和盈利能力相对于风险而言均处于良好的水平，而风险加权资产增速放缓和监管要求更加严格使得银行的资本缓冲普遍加强。在信贷成本下降和净息差稳定至上升的情况下，多个市场的银行盈利能力将会好转。