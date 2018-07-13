Friday, July 13th, 2018 | Posted by

因贸易紧张情势令前景蒙阴
新加坡第二季GDP增长放缓

图为2015年2月6日，显示新加坡中央商务区的鱼尾狮雕像。

图为2015年2月6日，显示新加坡中央商务区的鱼尾狮雕像。

 

【路透新加坡】新加坡周五公布的初步数据显示，第二季经济同比增速放缓，且不如预期，因制造业活动降温且中美贸易紧张关系恶化令其前景蒙上阴霾。

新加坡贸工部周五在声明稿中表示，第二季国内生产总值(GDP)经季节调整后环比年率为增长1.0%。路透调查分析师预估中值为成长1.2%，且低于第一季下修后的增长1.5%

华侨银行债券研究暨策略主管Selena Ling表示，“整体而言，感觉是动能将持续放缓，部分是因为去年基数较高，部分则是因为电子业似乎有点趋弱。”

美中贸易紧张关系带来的下行风险相当明显，”她并表示。

新加坡第二季经济较上年同期增长3.8%，路透调查预估为增长4.0%

第二季经济增长较第一季放缓。第一季同比增幅下修为4.3%

去年电子产品的制造和出口是新加坡经济增长的主要推动力。但电子产品出口连续第六个月下滑，引燃对该行业整体需求的疑问。

本月稍早，新加坡金管局警告称，国际贸易紧张局势加剧以及通胀加速的前景加强，令全球经济增长前景面临的风险明显加大。

新加坡金管局5月预估，今年全年经济增长2.5-3.5%2017年新加坡经济增长3.6%，创三年最快增速。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=219798

Posted by on Jul 13 2018. Filed under 东盟财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added