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因贸易紧张情势令前景蒙阴

新加坡第二季GDP增长放缓

【路透新加坡】新加坡周五公布的初步数据显示，第二季经济同比增速放缓，且不如预期，因制造业活动降温且中美贸易紧张关系恶化令其前景蒙上阴霾。

新加坡贸工部周五在声明稿中表示，第二季国内生产总值(GDP)经季节调整后环比年率为增长1.0%。路透调查分析师预估中值为成长1.2%，且低于第一季下修后的增长1.5%。

华侨银行债券研究暨策略主管Selena Ling表示，“整体而言，感觉是动能将持续放缓，部分是因为去年基数较高，部分则是因为电子业似乎有点趋弱。”

“美中贸易紧张关系带来的下行风险相当明显，”她并表示。

新加坡第二季经济较上年同期增长3.8%，路透调查预估为增长4.0%。

第二季经济增长较第一季放缓。第一季同比增幅下修为4.3%。

去年电子产品的制造和出口是新加坡经济增长的主要推动力。但电子产品出口连续第六个月下滑，引燃对该行业整体需求的疑问。

本月稍早，新加坡金管局警告称，国际贸易紧张局势加剧以及通胀加速的前景加强，令全球经济增长前景面临的风险明显加大。

新加坡金管局5月预估，今年全年经济增长2.5-3.5%。2017年新加坡经济增长3.6%，创三年最快增速。