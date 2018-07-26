Thursday, July 26th, 2018 | Posted by

受美国升息前景及贸易战影响
投资人全面增加亚币空仓

资料图片：2015年8月，马来西亚吉隆坡，一名女子经过一家外币兑换店。

资料图片：2015年8月，马来西亚吉隆坡，一名女子经过一家外币兑换店。

 

【路透】路透调查显示，过去两周投资人增加所有亚洲新兴货币空仓，因美国升息疑虑及全球贸易战令亚币持续承压。

过去两周亚币走势艰难，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)利率立场更加明朗，使美元走坚，而贸易冲突又引发资本撤出亚洲。

714日止当周美国初请失业金人数降至逾48年半低点，就业市场进一步增强。

失业数据下降，加上美联储主席鲍威尔国会证词乐观评价美国经济，巩固了美国今年将有更多升息的预期。

美元指数上周四触及逾一年高位95.652，之后因美国总统特朗普抨击美联储紧缩政策而回吐部分涨幅。

在亚洲市场，据接受路透调查的11位受访者，投资者对人民币CNY=CFXS空头押注来到创纪录高点。

人民币在过去两周累计下滑1.48%左右。特朗普上周五表示，他准备对中国价值5,000亿美元的进口商品征税。

不过中国方面表示并不会利用人民币贬值来推动出口。

中国中央人民广播电台周一报导称，中国国务院总理李克强周一主持召开国务院常务会议_，部署更好发挥财政金融政策作用_，要求财政金融政策协同发力。

台币TWD=TP空仓增至最高，位列人民币空仓之后。台湾以出口为主的经济易受全球贸易形势恶化影响。

印尼卢比IDR=ID空仓增至201510月以来最高，卢比汇率本周稍早跌至约33个月来新低。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221035

Posted by on Jul 26 2018. Filed under 东盟财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added