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受美国升息前景及贸易战影响

投资人全面增加亚币空仓

【路透】路透调查显示，过去两周投资人增加所有亚洲新兴货币空仓，因美国升息疑虑及全球贸易战令亚币持续承压。

过去两周亚币走势艰难，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)利率立场更加明朗，使美元走坚，而贸易冲突又引发资本撤出亚洲。

7月14日止当周美国初请失业金人数降至逾48年半低点，就业市场进一步增强。

失业数据下降，加上美联储主席鲍威尔国会证词乐观评价美国经济，巩固了美国今年将有更多升息的预期。

美元指数上周四触及逾一年高位95.652，之后因美国总统特朗普抨击美联储紧缩政策而回吐部分涨幅。

在亚洲市场，据接受路透调查的11位受访者，投资者对人民币CNY=CFXS空头押注来到创纪录高点。

人民币在过去两周累计下滑1.48%左右。特朗普上周五表示，他准备对中国价值5,000亿美元的进口商品征税。

不过中国方面表示并不会利用人民币贬值来推动出口。

中国中央人民广播电台周一报导称，中国国务院总理李克强周一主持召开国务院常务会议_，部署更好发挥财政金融政策作用_，要求财政金融政策协同发力。

台币TWD=TP空仓增至最高，位列人民币空仓之后。台湾以出口为主的经济易受全球贸易形势恶化影响。

印尼卢比IDR=ID空仓增至2015年10月以来最高，卢比汇率本周稍早跌至约33个月来新低。