Saturday, January 20th, 2018 | Posted by

受益于消费者支出增加
日本政府七个月来首次上调经济评估

受益于消费者支出增加，日本政府1月上调对经济的评估，这是七个月来的首次。

受益于消费者支出增加，日本政府1月上调对经济的评估，这是七个月来的首次。

 

【路透东京】日本政府1月上调对经济的评估，这是七个月来的首次，受益于消费者支出增加，这是通胀今年或将开始升温的令人鼓舞的迹象。日本内阁府在周五公布的月度经济报告中称，“日本经济正在回升，”这标志着较12月上调，当时内阁府称经济正在回升路上。

在零售销售、家庭支出和新车销售于去年底增强动能后，政府也于七个月来首次上调对消费者支出的评估。

日本政府称消费者支出“正在回升”，这比上个月报告中的“逐步回升”有了提高。

这一评估加大了政府宣布经济通缩结束的可能性。若果真如此，则意味着宣布首相安倍晋三的重振经济政策取得了成功。

日本内阁府的一位官员对记者表示，在经历了恶劣天气造成的短暂低迷之后，11月和12月的数据显示消费者支出有了反弹。

该官员称，消费者信心改善、餐厅销售额上升，也是对消费持乐观态度的原因。

然而，内阁府维持对消费者价格将持平的预估不变，表明经济的改善或许还需要一些时间才能影响到消费者价格。

内阁府还坚持有关工业产出和资本支出正在逐步扩张的观点。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=204078

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