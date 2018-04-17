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印度政府采取行动应对

多个邦近日面临“现金短缺”

【新华社新德里】印度财政部17日发表声明说，印度国内部分地区的现金短缺局面为“暂时性”的，印度政府和央行正在就这一问题进行协调，流动性不足的情况将在三日内得到缓解。

据印度媒体报道，印度多个邦近日面临现金短缺。其中南部的卡纳塔克邦、安德拉邦，北部的北方邦、中央邦，西部拉贾斯坦邦，甚至包括首都新德里在内的多个地区都出现流动性不足现象。

印度财政部长阿伦·贾伊特利17日在其个人推特上表示，财政部目前“已经核查国家货币储备情况，并确认市场上有足够的流动性，某些地区突然出现的临时性短缺正在迅速得到解决”。

此外，财政部初级部长舒克拉也在当天表示，一些原因导致各个邦出现流动性不平衡，印度央行正在调配流动性，使各个邦尽快保持平衡，并保证“三天后就能解决”。

由于自动柜员机突然没有足够的纸币供应，此次现金短缺在部分地区引发印度民众强烈不满。部分印度高级官员也对现金短缺提出质疑。

中央邦首席部长希夫拉杰·辛格·乔汉16日公开表示，2000卢比（约合30美元）的纸币正从市场上消失，印度政府必须采取有力措施。而在野党印度共产党总书记耶丘里也在其个人推特上表示，当前状况与此前废钞令时相似，执政的人民党涉嫌腐败和滥用职权。