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印度对98种中国商品反倾销

但消费者更愿买中国货

【环球网】印度《经济时报》3日报道称：印度商工国务部长乔杜里近日在书面答复上议院质询时称，截至去年12月27日，印向进口自中国的亚麻织物、维生素C、化工产品等共98种商品征收反倾销税。他表示，去年4月至10月，印中贸易逆差为367.3亿美元(约合2380亿元人民币)。

乔杜里表示：“与中国逆差增长的主要原因是中国对印度出口强烈依赖制造业产品，以满足印度快速增长的电信和电力部门需求。”2017年中印贸易总额有望突破800亿美元，创5年来新高。中印贸易依存度在不断提升。2016年，中印贸易额为711.8亿美元，其中，印度出口额为117.5亿美元，进口额为594.3亿美元，印度对中国贸易逆差为476.8亿美元。

《环球时报》记者调查发现，在所有印度从中国进口的商品种类中，排名前三位的为机电产品、有机化学品和塑料等轻工产品。这三类商品也最容易成为印度方面发起贸易调查的目标。

印度一家调查机构此前曾发布报告称，相比印度当地的商品，印度消费者更愿意购买中国商品。报告引述受访民众的表述称，同类商品中，印度制造的产品价格高昂，而中国产品的价格最有优势，且品质也不错。为此，2017年上半年印度已经对中国发起12宗贸易调查，成为对华发起贸易调查最多的国家之一。