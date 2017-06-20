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印俄正在斯里兰卡等国

开展民用核能合作

【环球网】印度《经济时报》6月19日报道说，印度与俄罗斯于最近的印俄年度峰会上决定在第三国开展清洁能源方面的联合经济项目，这为双方民用核能合作提供了可能性。

目前印度和俄罗斯正在调整双方在孟加拉国和斯里兰卡的民用核能伙伴关系。报道称，印度拥有民用核工业方面的经验，负责培训人员以及向孟加拉国和斯里兰卡提供专业技能。印度已经与孟加拉国和斯里兰卡建立了民间核能伙伴关系并在做相关安排。而俄罗斯正在建造孟加拉国首个核电厂。

报道称，在莫斯科举行的“2017年俄罗斯莫斯科国际核能展览会”(ATOMEXPO 2017)会进一步为双方寻求机会，在非洲和东南亚第三国开展双边伙伴关系。这种展会自2009年起每年由俄罗斯国营核机构“俄罗斯国家原子能公司”(ROSATOM)组织，为讨论全球核工业的现状提供了全球最大的国际展览和商业平台。

俄罗斯国家原子能公司官员接受采访时表示，印度和俄罗斯的民用核合作伙伴关系可能会拓展到共同开采天然铀、生产核燃料及处理核废料等领域。俄罗斯国家原子能公司在约旦、匈牙利、埃及、伊朗、芬兰、耳其和阿根廷等国家拥有29个核反应堆，这些反应堆处于规划和建设的不同阶段。

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2014年签署的俄印战略远景文件(《加强俄印在和平利用核能领域合作的战略远景》)指出，两国将“探索机会，从印度工业采购材料、设备及服务，在第三国建造由俄罗斯设计的核电站”。远景文件还指出，两国“将研究在印度及俄罗斯境内考察开展矿业开采技术合作的可能性，同时共同合作，在第三国进行勘探和采矿活动”。俄罗斯国家原子能公司的目标是，未来5年里将外国订单额提高到1500亿美元。