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博鳌亚洲论坛发布促进经济全球化宣言

坚持推进市场开放包容性增长和经济合作

【新华社海南博鳌３月２６日电（记者 赵叶苹）】博鳌亚洲论坛２０１７年年会２６日发布促进经济全球化宣言，呼吁世界各国政府和全球企业界，坚持推进市场开放、包容性增长和经济合作，确保经济的共同繁荣和可持续增长。

《宣言》指出，经济全球化是科技进步的必然结果。经济全球化带来的新问题，不在于经济全球化本身，是由于现行全球治理体制同世界经济格局深刻变化不相适应所造成的。采取逆全球化措施，不可能解决这些结构性矛盾，甚至会为全球经济增长带来新的挑战。世界必须主动顺应经济全球化，改革全球治理体系。

–各国政府应视经济全球化为积极力量，在经济主权、权利与义务公平对等的原则基础上，通过加强对话与合作改革，完善国际经济秩序和全球治理体系。各国政府必须共同采取相应的政策，确保经济全球化惠及更大的范围。

–跨境贸易与投资自由化是全球可持续发展的动力。各国政府应共同反对贸易保护主义，共同坚持和进一步推动贸易投资自由化便利化进程，并不断改革和完善多边贸易投资机制和治理，确保全球共同繁荣。

–ＷＴＯ、APEC 等国际和地区机构应携手解决自贸安排碎片化问题，探讨建立更加开放、包容和公平合理的双、多边贸易制度安排。

–国际货币基金组织、世界银行等多边国际金融机构应在加强自身改革的同时加强和完善金融监管，充分发挥跨国资本流动对经济增长的驱动作用，有效防止和减轻游资套利和投机对实体经济造成负面冲击。

–技术创新以及知识与信息的跨境流动有助于缩小南北差距、贫富差距。各国应开展灵活多样的跨境ＰＰＰ合作模式积极推动技术创新，促进知识与信息跨境流动的便利化，使之惠及所有国家地区、所有阶层、所有群体。

–为推动经济全球化的平衡发展，各国际机构以及Ｇ20、ＡＰＥＣ等多边机制，有关各国政府、各相关私人部门，应该支持和建立开放的多边合作机制，共同促进基础设施互联互通、机制制度互联互通、人文交流互联互通。

《宣言》指出，博鳌亚洲论坛及全体会员愿意在上述诸方面加强沟通、协调与合作，为推动经济全球化朝向更加开放、包容、普惠、均衡的方向发展，发挥自身的独特作用。