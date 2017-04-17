Monday, April 17th, 2017 | Posted by

“半岛危机说”扩散
致韩小金条销量猛增三倍

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资料图片：韩国黄金交易所销售的小金条

 

【韩联社首尔】随着“韩半岛4月危机”言论不断扩散，购买小金条的人增多，日均销量猛增300%。

最近，“若朝鲜进行第六次核试验，美国可能会先发制朝”的说法广为传播，投资者普遍认为黄金是最为理想的理财产品。据韩国黄金交易所16日消息，之前10-100克小金条日均销量为100条左右，而在“韩半岛4月危机”言论传开后，销量骤增至约400条，增幅为300%。

一般情况下，销量最多的是1公斤重的金条。但分析认为，1公斤重的金条价格高达5400万韩元（约合人民币32.55万元），且在发生战争等紧急情况下不宜携带，因此最近购买小金条的投资者增加。根据韩国黄金交易所的售价，10克重的金条价格为55万韩元，100克为540万韩元。

“韩半岛4月危机”言论的传播是金条销量猛增的主要原因，除此之外，在国际局势不稳的背景下，黄金价格持续上涨也是推高金条销量的一大因素。以韩国黄金交易所14日的交易额为准，3.75克黄金售价为22.3万韩元，创下自去年8月以来的最高值。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=180401

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