Posted by admin

共有50个国家的1000多家公司参与

新加坡航空展开幕 展出行业最新趋势

【新闻及时事节目】新加坡航空展今天（6日）正式开幕。每两年举办一次的亚洲最大航空展，展出国内外航空业创新科技，包括我国航空局未来可能推出的 “无人机空管系统”。

未来，政府部门和私人机构如果因商业用途而需使用无人机，就需先上网提出申请，并选择无人机的出发点和终点。由新加坡航空局同南洋理工大学合作研发的“无人机空管系统”，在航空展上亮相。系统将根据空中交通、信号、风速等，决定是否可以即刻批准申请。

南洋理工大学机械与宇航工程学院教授，罗锦发博士表示：“现在基本上已经到了一个成熟的版本，可是我们在今年底之前，我们非常非常希望把我们的概念再做室外的飞行，进一步改进我们多架无人机在空中飞行的安全措施。”

研究团队的目标是让多达100架无人机可以同时在上空飞行。

航空局也展出正在进行试验计划的 “智能数码控制台”，让人了解控制塔人员未来如何使用远程技术，指挥飞机起落，提高生产力。

而预计2019年启用的星耀樟宜，其中一个亮点设施，天空之网的小型版本也在航空展上展出。

星耀樟宜企业与营销传讯总监陈子玲表示：“目前，星耀樟宜的建造工程大约完成了七成，我们将在2019年如期开幕。”

新加坡航空展今年迈入第六届，共有50个国家的1000多家公司参与。航空展将举行到来临星期天，最后两天开放给公众购票入场。