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全长51公里、耗资210亿马币

吉隆坡第一捷运全线开通

【综合讯】全长51公里、耗资210亿马币的吉隆坡第一捷运17日全线开通。马来西亚总理纳吉布出席开通仪式时称“吉隆坡捷运具有世界水平”。

马国首相纳吉在开幕仪式上宣布，从今午4点至深夜12点，民众能够免费乘坐捷运。从明天至8月31日，民众也可以在搭乘捷运、快捷巴士、轻轨列车和单轨列车时，享有50%的折扣。

根据《中国报》的报道，马来西亚首相纳吉在开幕仪式上表示，去年为第一干线的第一阶段开幕时，已经承诺第二阶段将在7月底正式启动，如今提早了两个星期开幕。

他表示，第一干线（双溪毛糯至加影）的全线开通，也完成了他在七年前，要求首相署表现管理和履行单位（Pemandu）对民众的需求做出研究的成果。

“根据首相署表现管理和履行单位的民调，我们得知人民需要一个完善且有效率的公共交通，而如今，我们拥有了全球最先进的地铁计划。”

吉隆坡捷运共有31站，其中位于吉隆坡市中心的7站是地下站，其它24站是高架站。

去年12月，吉隆坡第一捷运开通首阶段服务(双溪毛糯至士曼丹站)，17日第二阶段服务(士曼丹至加影站)正式运营后，第一捷运全线开通。

此前吉隆坡轨道交通只有火车、电动火车、单轨火车及轻轨列车(LRT)，没有地铁或捷运。随着第一捷运的全线运行，标志着马国公交系统进入新篇章。

吉隆坡捷运工程是马来西亚政府2010年推出的“大吉隆坡计划”的主要工程之一，以配合其经济转型计划。该工程于2011年11月动工。