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全球目光聚焦博鳌！中国将再次发出声音

【经济日报04月08日综合讯】昨天，博鳌亚洲论坛2018年年会正式开幕。年会将主题定为“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”，就是要让汇聚于此的各国政商学界人士为“构建亚洲和人类命运共同体”贡献“博鳌力量”。而就在两个多月前的瑞士小城达沃斯，世界经济论坛年会也着力探讨了“在分化的世界中打造共同命运”的议题。

两场最具影响力的国际经济论坛聚焦同一话题，“命运共同体”的热度不言而喻。更重要的是，在“构建亚洲和人类命运共同体”理念指引下，中国也一直在发出声音，提供中国方案、展现中国担当。

当前，“逆全球化”的暗流涌动，美国刚刚掀起一阵贸易保护主义逆风，曾经凭借开放与创新创造多个经济奇迹的亚洲，尤其是其中的领头羊中国，将借这次年会为世界带来怎样的经验与启示？

当今世界，处于大发展、大变革、大调整之中，与之相伴，各种不稳定不确定不安定因素日益增多，局部冲突此起彼伏，保护主义暗流涌动，非传统安全威胁持续蔓延。身处其中的亚洲，新兴国家汇聚、不同文明千帆竞渡，但同时，地区热点、难点问题不断发酵，改善民生、消除贫困任务依然艰巨。

有一种观点将上述种种乱象归咎于经济全球化。经济全球化是国际分工和世界市场发展的客观要求，是工业社会和市场经济的必然趋势，人们无论自觉推进还是有意阻挠，都无法改变这一基本事实。正确的态度应该是，面对问题解决问题，而不是让世界经济的大海退回到一条条孤立的河流。

中共的十九大报告更是6次提到人类命运共同体，站在全人类进步的高度，对新时代中国特色大国外交作出了顶层设计，并对全世界作出庄严承诺：“中国将继续发挥负责任大国作用，积极参与全球治理体系改革和建设。”