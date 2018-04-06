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促进各经济体之间贸易投资合作

第22届东盟财长会议在新加坡召开

【越通社河内】第22届东盟财长会议（AFMM-22）4月6日在新加坡正式开幕。新加坡财政部长王瑞杰(Heng Swee Keat)主持会议。

王瑞杰在开幕式上发表讲话时强调，此次会议是在地区经济增长保持乐观的背景下举行的。据国际货币基金组织统计的数据显示，2017年东盟各国经济增速达5.1%，并有望在2018年仍将保持稳定增长态势。但是，他也认为，地区经济正在面临贸易保护主义和国际贸易紧张局势加剧等挑战，若管理不好，这些挑战将会对增长战略产生负面影响。

在此背景下，作为2018年东盟轮值主席国，新加坡承诺与各成员国一道努力，促进各经济体之间的贸易投资合作，其中特别注重跨区域基础设施项目融资问题。

此次会议期间，各国部长也分别介绍了促进资本市场自由化，基础设施融资，东盟保险合作，东盟海关合作，反洗钱与打击资助恐怖主义，东盟财税论坛等东盟金融合作进程中的各项倡议的开展落实进度以及东盟 +3财政合作倡议，即东盟与中日韩（10+3）宏观经济研究办公室（AMRO），清迈倡议多边化（CMIM）和亚洲债券市场倡议（ABMI）的开展进度。

与此同时，各国部长还就2018年东盟轮值主席国新加坡提出的各项优先事宜展开讨论。