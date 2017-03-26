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以亚洲命运共同体理想为引领

推动亚洲区域合作更上一层楼

【参考消息网】 美媒称，韩国乐天集团会长辛东彬22日罕见地接受采访，称他热爱中国，而中国对“萨德”问题的反应出乎他的意料。

据美国《华尔街日报》3月24日报道，当韩国政府去年确认乐天集团旗下的一高尔夫球场被用于部署美国设计的导弹防御系统时，这家公司就被推上了地缘政治纷争的风口浪尖，这是全球最令人担忧的地缘政治纷争之一。

今年62岁的辛东彬本周罕见地接受了记者采访。他说，中国的反应出乎他的意料。乐天集团称这是辛东彬自2011年担任会长以来首次接受西方媒体采访。

谈到中国，辛东彬说，乐天当然希望继续在中国开展业务。

乐天于1948年在日本成立，是东亚曝光率最高的品牌之一。辛东彬说，乐天在中国投资了约50亿美元，在中国拥有2.5万名雇员。乐天销售总额中约10%来自中国。

报道称，虽然在去年紧张局势开始升级之前，乐天就已经开始分散收入来源、降低对中国市场的依赖性，但是辛东彬说，中国市场太过重要，乐天无法放弃。

今年1月份，辛东彬曾打算访问中国，以化解不断升温的地缘政治僵局。但是韩国当局禁止他离境，理由是他卷入一桩腐败丑闻，因此他不得不取消访华行程。这桩腐败丑闻导致韩国总统朴槿惠下台，三星集团实际掌门人也因卷入这起腐败案而被捕。

辛东彬承认眼下他并没有化解困局的办法，而是希望5月9日韩国大选诞生的新总统能够帮助缓和韩国与中国之间的紧张关系，为乐天恢复在华业务扫清障碍。

另据韩联社3月20日报道，业内消息人士说，韩国乐天集团的中国零售部门正徘徊在崩溃边缘，旷日持久的暂停营业让该企业的损失滚雪球般增长。

乐天集团说，截至19日，已有67家在中国经营的乐天玛特门店暂停营业，还有约20家门店自愿决定关店，这些占了乐天玛特在华门店总数的近90%。