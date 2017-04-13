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今年将亏91亿美元

东芝警告公司或已无力维持经营

【新浪财经】据华尔街日报4月11日报道，东芝公司周二首次对该公司能否继续经营下去表示了怀疑，理由是该公司旗下美国核电子公司在上个月申请破产保护后出现的巨额亏损。

东芝在发出上述警告的同时还公布了去年12月份当季的财报。该公司是在推迟两次后公布该财报的，但该财报未获得审计师的认可。

东芝在该财报中重申，预计截至2017年3月31日财年该公司将净亏损1.01万亿日圆（约合91亿美元）。

上述亏损源自与东芝子公司西屋电气公司（Westinghouse Electric Co.）美国核反应堆项目相关的贷款担保及其他债务。这些项目出现了大规模成本超支问题。

上个月，西屋电气根据美国破产法第11章申请了破产保护。该公司因而被从东芝的资产负债表中移除。

东芝称，该公司截至去年12月31日的股东权益为负2,260亿日圆。

东芝在报告中称，该公司能否继续经营下去存在很大的不确定性。不过该公司表示，希望通过各种措施来解决这种不确定性并解除有关该公司能否继续经营下去的警告，其中包括出售旗下半导体业务等资产。

东芝称，该公司的审计师未在周二公布的最新财报上签字。审计师表示，他们不能确定之前对西屋电气的会计处理是否适当。

在日本，财报获得审计师的认可是惯例但并非强制规定。东京证券交易所发言人称，该交易所将调查审计师对东芝财报不签字的原因。