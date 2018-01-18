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仅隔3个月再次调高经济增速预期

韩央行将2018年经济增长预期上调至3%

【韩联社首尔】韩国银行（央行）18日将2018年韩国经济增长预期由原先的2.9%上调至3%。

这是央行仅隔3个月再次调高经济增速预期。央行曾于去年1月和4月预测的今年经济增长率分别为2.8和2.9%，7月和10月维持2.9%不变。

若央行预测成真，韩国经济增速就会连续两年达到3%以上。这将是2010年-2011年以来，韩国经济增速再次实现连续两年保三。虽然去年的韩国经济增速尚未出炉，但从第一至第三季度的情况来看，超过3%已成定局。

央行提出的经济增长预期与韩国政府、国际货币基金组织（IMF)、经合组织（OECD）提出的预期相当，略高于韩国开发研究院（KDI，2.9%)、韩国金融研究院（2.8%）、韩国经济研究院（2.8%)、LG经济研究院（2.8%）等主要经济研究机构提出的预期。

据分析，央行之所以调高经济增长预期，可能是因为目前全球经济出现复苏态势，且韩政府推进的收入主导型增长政策发挥作用。央行方面当天就今年韩国经济前景展望称，家庭收入增加将会带动消费水平提升，得益于全球经济复苏，出口形势有望继续向好。