Wednesday, December 13th, 2017 | Posted by

亚开行预测
2017年亚洲发展中经济体增长6%

亚开行还称，东南亚2017年和2018年经济增长预估已上调至5.2%，9月时预估为分别增长5.0%和5.1%。

亚开行还称，东南亚2017年和2018年经济增长预估已上调至5.2%，9月时预估为分别增长5.0%和5.1%。

 

【路透马尼拉】亚洲开发银行(ADB)周三将亚洲发展中经济体今年的增长预估从5.9%上调至6%，理由是出口强于预期且中国经济具有韧性。

总部位于马尼拉的亚洲开发银行维持2018年亚洲发展中经济体增长预估在5.8%不变。

受出口复苏的支撑，亚洲发展中经济体保持着增长动能，这表明贸易开放仍是融合经济发展的重要组成部分，擜DB首席经济学家泽田康幸在报告中称；该报告是ADB前次在9月公布预测的更新版。

ADB称，全球第二大经济体中国由于消费强劲，今年经济料增长6.8%，高于前次预测的增长6.7%。该行维持中国2018年经济增长6.4%的预估不变。

亚开行称，从地区来看，南亚仍将是亚太地区增长最快的地区，尽管该行已将南亚2017年经济增长预估从6.7%下调至6.5%，将印度今年增长预估从7.0%下调至6.7%

印度经济复苏势头“比之前预期低迷，受原油价格上升、民间投资增长疲软以及农业面临的天气相关风险影响，”亚开行说。

亚开行预计印度2018年经济增幅将为7.3%，低于之前预估的7.4%，但该行对整个南亚的经济增幅预估维持在7.0%不变。

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