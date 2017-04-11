Tuesday, April 11th, 2017 | Posted by

亚币遭抛售
2017年最大黑天鹅正式来临

【本报综合讯】此前有消息称，亚洲货币将遭遇抛售，因为美联储很可能会加快收紧货币的步伐。又有消息认为，2017年最大的黑天鹅正式来临，投资者必须背水一战。据商业见地网引用署名为黄生的文章报道，2017年最大的悬疑是美联储是否缩表，而今天正式的消息确认，在美联储公布的会议纪要中，明确表示2017年要缩表，这是2017年最大的黑天鹅，最终会引发什么风暴，谁也无法预见。

2016年最大的悬疑是美联储是否加息，这个悬疑曾经让全球金融市场日夜牵挂，坐立不安，最终2016年12月美联储姗姗来迟的进行了加息，但是它的风头已经被英国脱欧、特朗普当选总统等黑天鹅抢走。

另外，2017年最大的悬疑是美联储是否缩表，而今天正式的消息确认，在美联储公布的会议纪要中，明确表示2017年要缩表，这是2017年最大的黑天鹅，最终会引发什么风暴，谁也无法预见。

如果2017年美联储加息三次，还剩下两次加息，再加上缩表，那么这就是一次超级组合风暴了，加息和缩表在同一年进行，全球金融市场必然天翻地覆。那是因为缩表比加息所带来的影响会严重得多。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=180088

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