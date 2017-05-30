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为卖硬件

苹果将在印尼设立应用开发中心

【威锋网 】日本经济新闻报道表示，知情人士透露苹果将会在印度尼西亚首度雅加达开设应用开发中心。该中心有望于今年10月份在雅加达近郊开张，这将有利于苹果在该市场销售他们的新产品。

目前咋印度尼西亚，苹果主要还是通过经销商网络来销售 iPhone 等产品，苹果印尼官网还不能销售苹果产品。

那么这个应用开发中心和硬件产品销售之间有什么关系呢？

报道表示 2015 年印尼规定，到 2017 年在该市场销售的手机至少有 30% 的组件是在印尼本土市场采购的。苹果在印尼并没有工厂，但是过去印尼政 府放宽限制，将在印尼本土开发的移动应用也算在“本土生产”的智能手机部件之内。

敏锐的苹果很快就发现了这个机会，所以他们决定在雅加达开设应用开发中心。

不过印尼政策变化倒是让三星非常不爽，因此三星为了能够进入这个市场，于 2015 年在雅加达近郊建立了智能手机生产线。

报道表示如果印尼方面早日调整他们的政策，三星也能够利用和苹果相似的方法来进入这个市场。现在苹果只要一点点投资就能够达到新政策所规定的标准。