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中泰铁路合作项目一期工程有望10月动工

【新华社曼谷】中国驻泰国大使馆19日发布公告说，中泰铁路合作项目一期工程日前取得重要进展，项目建设有望在今年10月启动。

公告说，中泰铁路合作联合委员会第20次会议8月15至17日在泰国曼谷召开。双方在会上完成了中泰铁路合作项目一期工程（曼谷－呵叻段）设计合同的谈判，确定了监理合同价格。这是继项目获泰内阁、立法议会批准后取得的新的重要进展。

共同主持联委会的中国国家发展和改革委员会副主任王晓涛和泰国交通部长阿空要求双方工作团队继续抓紧工作，以便在９月初签署设计和监理合同，为在１０月启动开工建设打下坚实基础。

公告说，项目二期工程（呵叻－廊开段）的前期准备工作也启动在即。

中泰铁路合作项目是泰国第一条标准轨高速铁路。一期工程全长２５３公里，设计最高时速２５０公里，二期工程则将把这条铁路延伸至与老挝首都万象一河之隔的廊开府，并实现与中老铁路磨丁至万象段的连接。该项目将进一步提升泰国在中南半岛的交通枢纽地位，为泰国经济发展注入新活力，并将惠及沿线各国。