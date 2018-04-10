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中国援助尼泊尔太阳能项目交接仪式

尼总理冀深化与中国在清洁能源领域合作

【新华社加德满都】尼泊尔总理奥利10日说，太阳能技术对尼泊尔农业现代化至关重要，“一带一路”倡议为尼中两国深化包括清洁能源在内多领域合作“开通一条新的大道”。

奥利当天在加德满都尼泊尔政府大院出席中国援助尼泊尔太阳能项目交接仪式时作出这一表态。他感谢中方在较短时间完成大院太阳能光伏项目建设，并希望该项目在尼泊尔其他地区得到推广。

当天交接的项目位于尼泊尔政府大院及其周边区域，由中国建筑股份有限公司和四川苏源环保工程有限公司承建，2016年11月开工、今年2月竣工，装机容量1兆瓦，年发电量约137万千瓦时。

出席项目交接仪式的中国驻尼泊尔大使于红表示，中尼两国在电力能源领域长期保持良好合作，中国致力于帮助尼泊尔发展清洁能源，增强电力供应保障。

据介绍，在尼中资企业现已完成5个水电站建设，另有在建的10余个水电、太阳能发电项目和10余个输变电项目。几个月前，中方还向尼方赠送了3.4万套、总容量750千瓦的家用光伏发电设备。