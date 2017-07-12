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中国上汽通用五菱印尼工厂正式投产

【新华社（郑世波）】中国上汽通用五菱汽车有限公司在印尼西爪哇省勿加西县投资建立的工厂11日正式建成投产，印尼副总统卡拉出席投产仪式。

上汽通用五菱印尼工厂于2015年8月奠基，总投资7亿美元，占地60万平方米，包括主机厂和供应商园区，工厂将具备年产12万辆整车的能力。

据了解，上汽通用五菱印尼工厂主要生产五菱品牌旗下的ＭＰＶ车型，计划首先满足印尼市场需求，未来还将成为面向其他东盟国家的出口基地。印尼工厂的首款产品本地化率达到56％，将于2017年第三季度在印尼市场上销售。

卡拉在当天的仪式上感谢中国上汽通用五菱在印尼投资建厂，并对公司在不到两年的时间里顺利完成工厂的修建表示祝贺。他说，汽车工业能够带动数百个产业的发展，对印尼的经济成长和社会进步意义重大。中国上汽通用五菱在印尼投资设厂除了创造大量的就业岗位，还将满足印尼民众的用车需求。希望未来工厂能更多地使用本地零配件和工人，和印尼一起发展壮大。

上汽集团董事长陈虹说，上汽通用五菱印尼工厂形成了包含制造、供应和销售等环节的完整产业链，创造当地就业岗位超过3000个。未来公司将在“一带一路”倡议的指引下，努力为印尼民众提供更多的优质汽车产品和服务。