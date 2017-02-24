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两国外交关系紧张 马国旅游文化部劝公民 暂停赴朝鲜旅游

【新闻及时事节目】金正男遇刺案件持续延烧，马来西亚与朝鲜外交关系紧张。马国旅游及文化部长表示，不鼓励马国人民去朝鲜旅游，担心马国人民到朝鲜会遭遇“无法预料的事情”。

据《中国报》今日（23日）报道，马国旅游及文化部长纳兹里，今天在出席一个活动后，被媒体问及金正男事件对马国旅游业的影响时说，不鼓励马来西亚公民到朝鲜旅游。

“因为我们不知道人民去到那里（朝鲜）会发生什么事情，这个国家不能被外界批评，他们可以做许多不可能的事情，我要求马来西亚人民不要去。”

此外，纳兹里还指朝鲜是一个“流氓国家”，不懂得遵守国际法，也不尊重马国法律。

他说，到马国旅游的主要是韩国游客，并非朝鲜游客。

“朝鲜的人民要出国都很艰难，所有此事件不会影响我国的旅游业。”

纳兹里也表示，朝鲜人民可免签证，在马来西亚逗留长达90天。而马国政府暂时没有意愿，取消朝鲜访马的免签措施，因为大部分访马的朝鲜人，是属于官员前来执行公务。

金正男在马遇害

马国须负最大责任

朝鲜方面认为，一名朝鲜公民在马来西亚境内遇害，马国政府理应对此负最大责任，并指责马方在处理这起事件时对朝鲜态度不友善。朝鲜也批评马方理应将受害者遗体归还朝鲜，但是却仍然执意尸检，是非法和不道德的行为，朝方还称，已经做好了派遣法律专家代表团的准备，再次要求与马国共同办案。

朝鲜对马来西亚态度强硬，对两国长期保持的良好外交关系是一个重创。

求助国际刑警组织

协查朝鲜男子死亡案

马来西亚警察总长哈立德23日对媒体表示，马方已求助国际刑警组织追查涉及朝鲜男子13日在马身亡案的4名嫌疑人下落。

哈立德在参加一场公开活动时说，马方已向国际刑警组织申请发布通告以帮助追查4名嫌疑人下落，警方认为，这几名嫌疑人已在案发当天逃离马来西亚并回到朝鲜。