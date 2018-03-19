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东盟－澳大利亚特别峰会在悉尼闭幕

澳洲提供2300万美元支持东盟建设可持续发展城市

【新华社悉尼】为期两天的东盟－澳大利亚特别峰会18日在澳大利亚第一大城市悉尼落下帷幕。这是澳大利亚第一次作为东道主，邀请东盟国家领导人召开峰会。

峰会主要聚焦安全和经济领域合作。老挝总理通伦、印度尼西亚总统佐科、柬埔寨首相洪森、文莱苏丹哈桑纳尔、泰国总理巴育、新加坡总理李显龙、越南总理阮春福、马来西亚总理纳吉布、缅甸国务资政昂山素季、菲律宾外长卡耶塔诺与会。

闭幕当天，与会各方联合发布了《悉尼声明》。声明说，此次特别峰会标志着东盟和澳大利亚走进关系日益紧密的新时代。

在反恐领域，双方17日签署了《东盟同澳大利亚联合打击国际恐怖主义谅解备忘录》。澳大利亚总理特恩布尔在会上说：“对我们的东盟伙伴来说，跨国境协作至关重要，这能确保反恐法律框架足够强韧，确保（对恐怖行为的）调查、起诉和惩罚卓有成效。”

在经济领域，双方重申将加强贸易投资，反对一切形式的保护主义，促进地区经济发展繁荣。双方均承诺保持市场自由、开放，强调多边贸易体系的重要性，承诺将深化东盟同澳大利亚的经济一体化与合作。

此外，澳大利亚政府18日宣布，将在未来５年内提供2300万美元，用于支持东盟国家建设智能、可持续发展的城市。澳大利亚外长毕晓普表示，城市发展需要创新解决方案以及良好的治理。“澳大利亚将支持东盟可持续的城市化，（为此）将举办一个地区城市化论坛。”

2015至2016财年，东盟与澳大利亚贸易总量升至710亿美元，使东盟超过日本、欧盟、美国等澳大利亚的传统盟友成为澳大利亚第二大贸易伙伴。