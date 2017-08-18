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世行报告：柬埔寨经济势头依然强劲

减少贫困人口成就显著

【中新社金边】17日世界银行在柬埔寨王国首都金边召开发布会，公布最新报告显示，柬仍然保持最强的经济增长势头，减少贫困人口成就显著。

报告显示，从1994年到2015年，柬埔寨的GDP平均保持了7.6%的年增长率。2015年成为了高等收入低下国家的身份。报告称主要得益于产品出口和服务业(旅游和服装)，平均每年保持了19.6%的年增长率。

报告说，近20年里，柬经济增长，带动提高柬人均收入水平，柬在工业和服务业领域上创造约360万个工作岗位。贫困线以下的人口从2007年的47.8%降至2014年的13.5%。

报告还称，从1990年开始，柬先后实现了联合国多项千禧年目标，如减少贫困、母婴死亡率等。而柬对防范艾滋病蔓延也取得了实效。

世界银行的报告同时提醒，随着柬成为在高等收入偏下国家也会面临许多挑战，获得国际方提供的优惠贷款，或者提供优惠政策的机会会减少。

世界银行的报告还表明，由于柬农产品价格较低，加上劳工成本增加，要求柬埔寨增强生产力以增强国际竞争的能力。