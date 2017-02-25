Posted by admin

三星集团两名高管请辞 为卷入政治丑闻负责

【凤凰国际】周五（2月24日）据韩国联合通讯社报道，三星集团两名高管已经提出辞职，对该集团卷入涉及总统朴槿惠的贪腐丑闻负责。该报道未注明消息来源。

报道称，三星集团副会长崔志成、社长张忠基已提出辞职，韩国特别检方在丑闻调查中认定这两名高管为嫌犯。

韩联社未说明这两名高管是否已正式递交辞呈，或是否在集团内留任他职。三星集团未立即回应置评请求。

上周五，韩国一家法院签发逮捕令批准逮捕三星集团实际领导人李在熔。独检组认为，三星以政府大力支持三星物产与第一毛织合并为条件，向总统朴槿惠的亲信崔顺实提供430亿韩元，李在熔与本案有撇不清的干系。

收紧捐款政策

三星电子表示，将设立一个委员会对捐款进行评估，并且加强捐款披露。

据《华尔街日报》报道，根据周五宣布并且生效的指导原则，任何超过10亿韩元(约合88万美元)的外部捐款或者善意支付均需获得三星电子董事会的批准。此前规定的披露门槛要高得多，为6800亿韩元。三星董事会由九名成员组成，其中包括五名独立董事。

三星电子还表示，将设立一个由高管组成的委员会，每周召开会议对超过1000万韩元的捐款进行评估。这些新举措只影响到三星电子，不涉及三星集团其他业务。