Saturday, February 25th, 2017 | Posted by

三星集团两名高管请辞 为卷入政治丑闻负责

web10252

三星集团卷入涉及总统朴槿惠的贪腐丑闻。

 

【凤凰国际】周五（2月24日）据韩国联合通讯社报道，三星集团两名高管已经提出辞职，对该集团卷入涉及总统朴槿惠的贪腐丑闻负责。该报道未注明消息来源。

报道称，三星集团副会长崔志成、社长张忠基已提出辞职，韩国特别检方在丑闻调查中认定这两名高管为嫌犯。

韩联社未说明这两名高管是否已正式递交辞呈，或是否在集团内留任他职。三星集团未立即回应置评请求。

上周五，韩国一家法院签发逮捕令批准逮捕三星集团实际领导人李在熔。独检组认为，三星以政府大力支持三星物产与第一毛织合并为条件，向总统朴槿惠的亲信崔顺实提供430亿韩元，李在熔与本案有撇不清的干系。

收紧捐款政策

三星电子表示，将设立一个委员会对捐款进行评估，并且加强捐款披露。

据《华尔街日报》报道，根据周五宣布并且生效的指导原则，任何超过10亿韩元(约合88万美元)的外部捐款或者善意支付均需获得三星电子董事会的批准。此前规定的披露门槛要高得多，为6800亿韩元。三星董事会由九名成员组成，其中包括五名独立董事。

三星电子还表示，将设立一个由高管组成的委员会，每周召开会议对超过1000万韩元的捐款进行评估。这些新举措只影响到三星电子，不涉及三星集团其他业务。

 

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176043

Posted by on Feb 25 2017. Filed under 东盟财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added