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三星继承人李在熔 在招权纳贿调查中被列为行贿嫌疑人

【华尔街】三星(Samsung)企业集团的第三代继承人将以行贿嫌疑人的身份接受韩国检方的调查，使韩国最大的企业集团更深地卷入一桩愈演愈烈的政治丑闻中，这桩政治丑闻导致韩国总统遭弹劾。

特别检察官办公室的发言人周三称，三星第三代法定继承人李在熔(Lee Jae-yong)将作为潜在嫌疑人被传唤和讯问。

特别检察官办公室正在调查政府与企业之间是否存在招权纳贿的问题。去年，遭弹劾的韩国总统朴槿惠(Park Geun-hye)的一位长期密友和韩国一些最大的企业集团被指卷入一起高层贪腐案，随后，韩国国会设立了特别检察官办公室。

检方称，三星、现代(Hyundai)和LG等企业集团向朴槿惠的朋友控制的基金会捐款数百万美元，以换取政治好处。

三星案中，检方就2015年政府控制的国民年金公团(National Pension Service)是否帮助三星两个关联公司的重要合并交易获得批准以换取捐款提出疑问。国民年金公团是全球第三大退休基金。

三星发言人不予置评，也未安排李在熔置评。