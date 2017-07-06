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三星第二季获利或创纪录

有望超过英特尔成全球最大芯片商

【路透首尔】韩国三星电子料公布第二季获利创纪录最高，记忆体芯片销售激增，推动该公司首次超过英特尔成为全球按营收计最大的半导体厂商。

在供应增长有限的情况下，对智能手机和服务器(伺服器)数据处理能力的要求大为提高，带动了行业超级周期，三星作为全球最大的记忆体芯片厂商，也从中受益不少。

为巩固在行业中的主导地位，三星周二称，计划在韩国至少投资21.4万亿韩元(186.3亿美元)，以扩大公司在记忆体芯片和下一代智能手机显示器方面的领先优势。

三星电子正在赶超英特尔，从后者手中夺下全球半导体业市场份额的头把交椅，为1991年以来首次。

“从第二季开始，三星市场份额将占到最大，因近期数据中心以及对固态硬盘的需求增加，”NH Investment & Securities分析师Peter Lee在给客户的报告中称。

根据汤森路透访问18名分析师得到的预估均值，三星4-6月当季营业利润预计较上年同期跳增67%，达到13.1万亿(兆)韩元(114亿美元)的新高。

分析师还预期，三星7-9月获利将进一步升至13.8万亿韩元。

三星股价周二收于235万韩元，接近纪录高位。该股继2016年全年大涨43%后，今年迄今继续上涨30%。