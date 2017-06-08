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三星电子计划投资7.6亿美元

提高在印度的手机和电冰箱产能

【华尔街】三星电子(Samsung Electronics Co., )周三表示，将投资约7.60亿美元把在印度的手机和电冰箱产能提高一倍。印度市场对这家全球最大手机生产商而言至关重要。

三星在印度的工厂坐落于首都新德里郊外的Noida。该工厂的扩建计划凸显出印度市场的重要性。在印度手机市场上，三星不仅要与苹果公司(Apple Inc., )抗衡，还要应对来自一连串低成本中国品牌和印度本土手机品牌的竞争。

新投资计划将帮助三星降低在印度的生产成本。目前世界上拥有稳健增长前景的手机市场已经所剩无几，而印度是其中之一。

预计印度很快将取代美国成为全球第二大智能手机市场，仅次于中国。据Counterpoint Technology Market Research的数据，去年印度的智能手机出货量增长了18%，远远超出全球3%的增速。

调研公司国际数据公司(International Data Corporation, 简称IDC)的数据显示，总部位于韩国水原的三星在印度智能手机市场的份额达24%，处于领先地位，小米(Xiaomi Corp.)和联想(Lenovo Group Ltd.)紧随其后。分析师估计苹果在印度智能手机市场的份额只有3%，不过这家高端智能手机生产商越来越关注印度这个全球第二大人口国家。