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MH370事件调查小组公布调查报告

失踪1603天，MH370仍然“无法确认失联真正原因”

【中新网】7月30日，马来西亚MH370事件调查小组公布MH370调查报告。2014年3月8日，这架载有239人的客机消失在雷达屏幕上，从此杳无音讯。机上共有154名中国公民。

大马MH370调查小组负责人、马来西亚民航局前总监郭师传(Kok Soo Chon) 在发布会开始时强调，目前仍未找到飞机主体残骸，无法就失联给出确凿的结论，这份报告并非“最终报告”。目前能确认的事实是，飞机曾在“人工控制”下调转方向。从2014年3月8日到2018年7月30日，1603天，关心MH370的人们仍未等到最终答案。

以下是发布会及调查报告的要点：

1.此次报告并非最终报告。因为没有发现飞机主体残骸，也没有找到遇难者遗体，本报告无法被称作“最终报告”。

2.飞机曾经调转方向往回飞。这次转向并不是因为机械系统的异常，也不是在自动驾驶模式下进行的，而是在人工控制之下。

3.“不能排除有第三方非法干扰的可能性”，但同样无证据支持“飞机被远程遥控”的理论。调查组已和波音公司确认，波音没有能使用远程遥控这种技术的商用飞机。4.这份报告并非由马来西亚单独准备，而是和其他七国共同协商而成。经过反复调查，参与搜寻的国家“终于达成了共识”。

5.发现的27块残骸中，只有3块被证实属于MH370。

6.机长扎哈里艾哈迈德沙阿没有精神和生理疾病史，无证据显示有与家人朋友发生争执的情况，未发现机长有焦虑或紧张，没有发现机长有经济压力或购买额外保险的情况。

7.调查小组曾在机长家中发现的包含从马来西亚到印度洋路线的模拟飞行练习器无嫌疑。

8.机上运载的货物包括装在塑料筐里的2500公斤芒果。机上的大量锂电池也没有不寻常之处。

9.客机右襟翼与机翼分离时很有可能已收起，襟副翼可能位于靠近中间的位置，显示客机当时并非准备着陆状态。

10.在全文有800多页的MH370航班《安全调查报告》的结论部分，最后一句写道：“综上所述，调查组无法确认MH370失联的真正原因。”