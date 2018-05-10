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92岁前总理改写政治版图

60年来政党首轮替 马哈蒂尔宣誓就任马来西亚新一任总理

【中新网】据法新社10日报道，马哈蒂尔宣誓就任马来西亚新一任总理。 马来西亚9日举行议会选举，前总理马哈蒂尔所领导的多党阵营希望联盟(希盟)在大选中获得国会下议院过半数议席，胜选获得组建政府资格。根据马来西亚宪法，新一任总理的人选由最高元首决定。

马来西亚实行君主立宪联邦制，最高元首为国家元首、伊斯兰教领袖兼武装部队统帅，由统治者会议从马来西亚9个州的世袭苏丹或州统治者中选举产生，任期5年。据《当今大马》报道，马来西亚国家王宫庶务主管旺阿末达兰（Wan Ahmad Dahlan Ab Aziz）发文告确认，马来西亚国家元首苏丹莫哈末五世已御准，让马哈蒂尔在今晚宣誓出任第7任首相。

文告表示，国家元首下午5点已在王宫接见希盟领袖，在聆听他们的看法后，决定邀约马哈蒂尔组织下一任联邦政府。

10日，随著马来西亚第14届全国大选结束，92岁前总理马哈蒂尔带领的反对党 “希望联盟”(希盟)取得113席简单多数国会议席，在大选中胜出，并终结“国民阵线”(国阵)长达60年的执政。总理纳吉布为何在对垒中败阵？马来西亚的政治版图又将如何被改写？

马哈蒂尔

成最年长民选领导人

马哈蒂尔穆罕默德生于1925年12月，家里兄弟姐妹共9人，幼年家境贫困。中学毕业后曾开过咖啡店，卖过水果和手工艺品。马哈蒂尔自幼勤奋好学，1953年获得医学学士学位。1957年他在家乡吉打州开了一家私人诊所，在当地很有声誉。

“现代化之父”

马哈蒂尔1946年加入巫统，开始政治生涯，并于1981年至2003年连续担任马来西亚总理，是这个国家任职时间最长的政府首脑。

马哈蒂尔执政风格果断、注重实际，在他任内，马来西亚经济发展显著，贫困率大幅度降低。马哈蒂尔把马来西亚发展成新兴发展国家，被誉为大马“现代化之父”。

两度退党

卸任总理后，马哈蒂尔两度退出巫统，第一次是2008年巴达维任总理时，当年以巫统为首的执政联盟在国会下院选举中受到在野党阵营的有力挑战，失去长期拥有的三分之二议席多数优势。2009年纳吉布接任巫统主席及总理职位后，马哈蒂尔重返巫统。

2016年年初，马哈蒂尔第二次退党。他称巫统已经不再是以前的巫统，而沦为支持和维护纳吉布的政党，让他深感失望。马哈蒂尔当时表示，他不会自组政党或加入其他党派。

组建新党

然而数月后，他就组建新党，决心与其他在野党联手，欲在2018年国会选举中击败纳吉布领导的执政联盟。

今年1月7日，92岁高龄的马哈蒂尔由在野党联盟推举为总理人选。如今，这名曾连任总理长达22年的政治强人将再次执掌马来西亚。

【纳吉布为何惨败？】

执政联盟“国民阵线”(国阵)由巫统、马来西亚华人公会(马华公会)、马来西亚印度人国大党等13个政党组成。

议席锐减

自马来西亚1957年独立以来，以巫统为核心的政党联盟一直连续执政。然而，此次“国阵”的议席数从上届大选的133个锐减至79个。

美国有线电视新闻网(CNN)7日指出，此次大选不仅是“国阵”和“希盟”的竞争，也是国阵主席纳吉布和马哈蒂尔的对垒。对于马哈蒂尔来说，本次大选可能是“最后一掷骰子”，而对于纳吉布而言，这也或将是他整个政治生涯中所面临的“最严峻考验”。

被控贪腐

2015年7月，美国《华尔街日报》报道称，近7亿美元资金可能从纳吉布主导设立的国家投资基金“一个马来西亚发展公司”相关联企业流入纳吉布个人账户。马哈蒂尔指控纳吉布贪腐并干预司法调查，要求他下台。

纳吉布予以对此否认，并表示这一消息的背后有政治阴谋。2016年1月，马来西亚检方宣布，流入纳吉布个人银行账户的6.81亿美元源自沙特阿拉伯王室馈赠，不涉及任何刑事犯罪或贪腐，而且纳吉布向沙特王室归还了其中6.2亿美元。检方没有说明其余资金的去向，同时宣布调查结束，不会起诉纳吉布。

马来西亚《星洲日报》报道称，纳吉布在此次大选结果公布后表示，接受选举成绩，但强调没有任何一方夺得简单多数议席，所以将交由最高元首决定首相人选。

【选前PK，最后一分钟的隔空对决】

就在大选投票的前一天晚上，纳吉布和马哈蒂尔还分别通过电视和社交媒体发表特别演讲，进行最后一分钟隔空对决，争取选民支持。

纳吉宣布“国阵”一旦胜选，将完全豁免26岁以下就业年轻人的所得税；把5月14及15日列为特别假期，让即将迎接斋戒月的伊斯兰教徒有时间和家人准备欢庆佳节。此外，今年开斋节前后5天，豁免所有大道过路费，以减轻民众的负担。

而马哈蒂尔则大打“尊严牌”，呼吁别为“小钱”放弃自己和国家的尊严。他承诺在赢得选举后，重振国家经济，让马来西亚人重拾尊严抬头做人。

【想要改变，大马60年首迎政党轮替】

专家指出，这是马来西亚从1957年独立开始到现在，第一次的政权更替，肯定会有一小段时期的不确定性，比如一些政府部门会换人，一些政策需要改变，会有许多的不确定因素，但是几个月以后应该就稳下来了。

专家表示，马哈蒂尔当过22年的首相，不是第一次做首相的人，他当首相的年代，马来西亚取得经济蓬勃的发展。另一方面，“国阵”沦为在野党，未必会分裂，也很难分裂。

针对马来西亚大选结果，新加坡副总理尚达曼10日指出，马来西亚选民清楚表达了想要改变的意愿，他祝愿马国一切顺利。

【热点话题】

“全民海啸”

在2013年的选举中，华人选民冲击马来西亚政治版图的一幕仍然让人记忆犹新。当时由于80%的华人转向反对党，使得执政党国阵仅过半数获胜。国阵长期压倒性胜利的时代一去不返。纳吉布将此结果形容为“华人政治海啸”。

而此次大选，则是全民海啸缔造了希望联盟的胜利。这并非马来人、华人，抑或印裔的海啸效应，而是全民明确表达了他们的立场，协助希望联盟获胜。

第三党“造王者”

伊斯兰党自从离开希盟的“前身”民联后，表面上是个“独立”的反对党，但实际上却与巫统紧密合作。这次大选伊党在一定程度上被认为是国阵(特别是巫统)的“保险”，即如国阵、希盟与伊党皆有上阵的选区，一些选民如意欲放弃巫统，他们的选票也未必会投给希盟，反而可能投给伊党。如此一来，希盟的选票就会被分散，让国阵渔翁得利。然而，此次大选结果恰恰相反。

【得票情况】

希望联盟

(包括东马行动党) ：113

国民阵线：79

伊斯兰党：18

复兴党：8

独立人士：3

立新党 ：1