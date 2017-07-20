Thursday, July 20th, 2017 | Posted by

71岁拉姆·纳特·考文德
当选印度新一任总统

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印度执政党印度人民党提名的拉姆·纳特·考文德（Ram Nath Kovind）正式当选印度新总统。

 

【环球网】据法新社7月20日报道，印度执政党印度人民党提名的拉姆·纳特·考文德（Ram Nath Kovind）正式当选印度新总统。他也将成为第二位出身于“贱民”阶级的印度总统。

报道说，现年71岁的前律师、比哈尔邦邦长拉姆·纳特·考文德赢得了此次选举超过65%的选票。印度总理莫迪也在推特上对考文德当选发出庆祝。

分析人士认为，考文德的当选将巩固莫迪政府的地位，其执政环境也将更加轻松。

本次印度总统选举共有95名登记候选人，其中93人因不符合条件被拒绝，最后仅有全国民主联盟提名的比哈尔邦邦长拉姆·纳特·考文德和反对党提名的印度国会下院前女议长梅拉·库马尔参加最后的总统竞选。 值得注意的是，考文德和库马尔均来自“贱民”阶层。目前，印度大约有2亿多“贱民”。他们是印度最为贫穷的阶层，缺乏教育和其他发展机会。1997年，纳拉亚南成功当选印度历史上第一位出身“贱民”阶层的总统。

人物简介：

考文德是印人党资深成员，现年71岁。1994年至2006年，考文德任联邦议会上院议员。2015年，他就任比哈尔邦邦长。考文德与现任总理莫迪同属印度人民党，专家分析称，如果考文德当选新任总统，这将形成印度的总统、总理以及主要大邦首席部长均来自于印人党的局面，也意味着印人党将更加强势，莫迪的执政环境会更加宽松。

 

值得注意的是，考文德和库马尔均来自“贱民”阶层。目前，印度大约有2亿多“贱民”。他们是印度最为贫穷的阶层，缺乏教育和其他发展机会。1997年，纳拉亚南成功当选印度历史上第一位出身“贱民”阶层的总统。此次选举将诞生第二位出身“贱民”阶层的印度总统。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=188054

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