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7小时冗长审讯结束

法官驳回纳吉布封口令申请 明年2月进行审讯

【光华日报网】经过7小左右的审讯，高庭法官拿督纳兹兰驳回前前总理纳吉布对其SRC国际公司案官司的封口令申请。

他认为，纳吉布所申请的封口令违反言论自由，而且辩方申请理由站不住脚。

他认同控方的陈词，这项封口令的申请是保护纳吉布个人权益，而不是司法公正。

他强调，民众有权利观察诉讼程序，并自行作出实质判断，媒体也有权报导，以满足民众的知情权。

他给予3个理由驳回纳吉布的申请，即马国现有的法令如诽谤法令，已存在相关条文、藐视法庭等法庭程序只适用于非常特殊的情况及如果批准封口令申请，将对公平审讯构成偏见。

不管怎样，纳吉布代表律师丹斯里沙菲宜说，他将法官判决进行上诉。

高庭也择定，纳吉布官司将在今年10月2日进行案件管理，并在明年2月12至28日及3月4至29日进行审讯，共33天。

也是北根区国会议员的纳吉布，共面对7项控状，分别是在SRC国际公司4200万令吉案件下，3项刑事失信和1项滥权，以及3项收取4200万令吉非法活动收益的控状。