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2018平昌冬奥会结束17天征程圆满闭幕

【韩国国际广播电台】2018平昌冬奥会25日结束为期17天的征程，圆满落下帷幕。

全世界人的冬季庆典“2018平昌冬奥会”闭幕式25日晚8点在平昌奥林匹克体育场举行。闭幕式主题为“Next Wave”（下一波），寓意打破现有框架不断前进的挑战精神。

本届平昌冬奥会的参赛人数、参赛国家和地区均创历史新纪录，共有来自92个国家的2920名选手争夺102块金牌。韩国由146名选手组成历来最大规模的代表队参加了所有项目比赛。尤其是北韩派遣46名选手参加，并同韩国一道时隔11年再次在国际大型体育赛事上共同入场，实现了奥林匹克精神。

此外，本届冬奥会出现2项世界新纪录和15项冬奥会新纪录等，比赛纪录也创下了诸多佳绩，且观众人数和入场券销售也创造了令人刮目相看的成绩，观众总数和入场券收入分别突破98万人次和1500亿韩元。

平昌冬奥会闭幕式由4组文艺演出组成，以具有韩国特色的现代艺术诠释融合共处的和谐与求同存异的和平，运动员、志愿者、观众在现场欢聚一堂。除CL、EXO等韩流明星献唱外，中国导演张艺谋也献上“北京八分钟”演出。

曾闪耀开幕式的无人机灯光秀再度照亮平昌夜空，各国运动员打成一片共同入场。另外还举行国际奥委会运动员委员选举等活动。平昌冬奥17天的征程在电子舞曲DJ轻松欢快的动感旋律和台上台下热烈群舞的欢歌笑语中落下帷幕。