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14岁模特自杀令人心碎

澳总理声援反网络欺凌活动

【综合讯】不堪网络语言暴力而自杀的14岁少女模特艾米埃弗雷特（Amy Jayne Everett）的葬礼在周五举行。她的死引发了全国各地的反欺凌声浪。 澳洲总理特恩布尔也声援称政府需要为反对网络欺凌做更多工作。

来自北领地的埃弗雷特曾是澳洲制帽公司Akubra的品牌形象代言人，因甜美的笑容被人们称为洋娃娃（Dolly）。埃弗雷特悲痛的父母说，在成为网络欺凌的目标之后，艾米上周选择了自杀。

她的死引发了人们的愤怒和悲伤，纷纷加入反对网络欺凌的讨论。

埃弗雷特的家族朋友伯斯（Derek Birse）在社交网站上上传了一段哀悼视频，他在视频中说：“社交媒体和这些可恶的手机，我估计有99%的家长并不知道他们的孩子现在面临着什么。”

澳洲总理特恩布尔也在脸书上发布声明，称埃弗雷特的死令他为死者和其亲属感到心碎，同时也凸显了欺凌这种行为对受害者造成的灾难性影响。

他说：“必须采取一切措施来减少欺凌事件的发生，无论是在网络上还是在现实中，我们应尽可能地杜绝（这种欺凌现象）。”

“网络欺凌者对受害者的骚扰和威胁可以发生在任何时间、任何地点。”他说， “政府、卫生组织和互联网公司需要做更多的工作，杜绝网络欺凌。”

他说，在网上遭受欺凌的年轻人可以在联邦政府的esafety.gov.au网站上提出投诉。

埃弗雷特在自杀前，曾画过一幅画，上面是一名女孩儿正在做背臂后屈的动作，下面写着“站起来，即使你的声音颤抖也要说出来”。她的家人认为，那幅画“有强烈的信息显示出我们美丽的天使曾遭遇过怎样黑暗吓人的经历”。