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马来西亚大选

反对党首获胜马哈蒂尔再任总理

【马来西亚综合报道】马来西亚9日举行全国大选，根据马来西亚选举委员会10日公布的计票结果，马来西亚前总理马哈蒂尔领导的反对党阵营希望联盟（希盟）及其政党伙伴赢得国会下议院超过半数席位。这是马来西亚反对党首次赢得大选，而 92岁的马哈蒂尔将再任总理。

马来西亚选委会10日凌晨公布的计票结果显示，反对党阵营已经超过112席的“执政门槛”，而执政联盟国民阵线（国阵）获得79个议席。

据马来西亚《当今大马》报道，希盟除了取得联邦政权外，还在吉打、槟城、森美兰、雪兰莪、柔佛及马六甲6州赢得执政权。国阵只保住玻璃市与彭亨两州政权。

马来西亚《星洲日报》网站称，希盟主席马哈蒂尔10日凌晨表示，鉴于选委会凌晨3时已宣布希盟及其政党伙伴达到112个议席的简单多数，他将于10日到王宫宣誓为总理。他还宣布，希盟成员政党公正党主席斯里旺阿兹莎将受委任为副总理。报道称，国阵领导人、马来西亚总理纳吉布将于当地时间10日上午11日召开特别发布会，预计将宣布国阵败选。

马来西亚1957年独立以来，一直是以马来民族统一机构（巫统）为核心的政党联盟执政，这是反对党阵营60多年来首次赢得大选。

92岁的希盟主席马哈蒂尔原为巫统成员，他在1981年至2003年担任马来西亚总理，是该国执政时间最长的领导人。2016年２月，马哈蒂尔宣布，出于对巫统的不满，他与妻子一同退出巫统。近年来，马哈蒂尔对纳吉布政府多有批评。