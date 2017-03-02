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马来西亚卫生部长称 暂不会向朝方移交遗体

【央视新闻】3月1日下午，马来西亚卫生部部长苏布拉马尼亚姆召开记者会，他表示马方有关部门已经与昨日到访的朝鲜代表团进行了会谈，但由于目前无法确认死者身份，因此按照马方的规定，暂时不能将遗体移交给朝方。

部长称，按照马方惯例，一般认领遗体的期限是2周，但通常来说如果遇害的是外国人，认领期限就会相对延长。目前朝鲜籍男子在马遇害一事具有相当的国际影响，因此他们不对认领期限设置限制。马来西亚外交部会尝试与遇害者亲属取得联系，政府也将商讨如果最终无法确认死者身份的下一步计划。

证据不足

于提空朝鲜嫌犯李正哲

据报道，由于马来西亚警方还找不到足够证据，因此可能不会提控金正男命案的朝鲜籍男嫌犯李正哲，而是将他驱逐出境。

马国媒体报道，李正哲已被警方扣押了11天，而他的延长扣留期将在后天届满，有鉴于现有证据可能不足以将他控上法庭，马国警方正考虑以移民法令，调查他逾期逗留的事情。

47岁的李正哲是在上个月17号被捕，马国警方是因为一辆相信属于他的轿车，曾载送其中一名已在案发后逃回平壤的特工，而怀疑他涉及命案。

另一方面，涉嫌杀害朝鲜领袖金正恩哥哥金正男的两名女嫌犯，今天((3月1日)正式被控谋杀罪。

马国当局是通过闭路电视拍摄到的画面，确认越南籍嫌犯段氏香和印尼西亚籍嫌犯西蒂艾莎的身份。两名女嫌犯在离开法庭时，都身穿避弹衣，而马国警方调派了全副武装且佩有防毒面罩的特遣精英部队警员，镇守现场。