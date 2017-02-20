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马来西亚不满朝鲜指责

朝方称不信任马方调查

【新华社吉隆坡】马来西亚外交部20日召见朝鲜驻马来西亚大使，称朝方对马方调查朝鲜籍男子死亡事的指责毫无根据。朝鲜大使则发表声明回应称，朝方不信任马方的调查。

本月13日，一名朝鲜籍男子在吉隆坡死亡。事发后，朝鲜驻马来西亚大使姜哲(音译)公开指责马方在调查中“有所隐瞒”且故意拖延交还死者遗体。

马来西亚外交部负责双边事务的副秘书长努希尔万20日召见姜哲。

马来西亚外交部随后发表声明说，朝方指责毫无根据，因为这名朝鲜籍男子在马来西亚境内离奇死亡，马来西亚政府通过调查查明其死因系职责所在。

声明强调，调查规程符合马来西亚法律，马来西亚政府在此事上一直透明，“对任何毫无根据、企图损害马方声誉的行径都将严肃对待”。

声明说，马来西亚已经召回其驻朝鲜大使。声明并未透露具体细节。

姜哲在同努希尔万会见后发表声明称，事件过去7天，死者死因至今仍不清楚，让人愈发怀疑调查背后有人指使，朝方不会信任马来西亚警方的调查。

姜哲说，在朝鲜大使馆根据死者护照信息确认其为朝鲜公民金哲的情况下，马来西亚警方仍不移交遗体，要求使用死者家属DNA样本验证，表明背后存在政治图谋。事件走向清晰表明，马来西亚与韩国合谋试图将事件政治化，朝方已正式向马方提议进行联合调查以对事件予以澄清。

根据马来西亚警方公布的信息，13日，一名朝鲜籍男子在吉隆坡国际机场寻求医疗帮助，随后在送医途中死亡。

马来西亚副总理扎希德16日说，死亡男子为朝鲜最高领导人金正恩之兄金正男。对此，姜哲称，这一说法毫无根据，朝方已于18日提交正式文件，使馆除死者护照上所写“金哲”之外并不知道其他任何名字，马来西亚副总理的言论表明马来西亚与事件的韩国密谋者关系密切。