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韩美等11国将斥资370亿美元

采购440架F-35战机

【环球网】韩联社6月19日援引英国路透社消息报道称，韩美等11个国家将与新一代隐形战机F-35的制造商美国洛克希德．马丁公司签约，采购440架F-35隐形战斗机，价值370亿美元。这是洛克希德．马丁公司目前签订的最大规模的F-35战机销售订单。

据报道，美国、韩国、日本、英国等11国代表上周同洛克希德?马丁公司在美国马里兰州巴尔的摩市商议合约条款。正式签约后，洛克希德．马丁公司将从2018年开始供货，到2020年完成。根据双方签订的谅解备忘录(MOU)，2018年洛克希德?马丁公司将至少生产135架战机，2019年与2020年各生产150架。

另外，战机单价也会进行适当调整，2018年每架战机单价为8800万美元，计划2019年降至8500万美元，2020年降至8000万美元。

据报道，美国总统特朗普曾炮轰F-35战机价格太贵，性能一般，要求降低战机价格。从此次签约也可以看出，洛克希德?马丁公司意在采取薄利多销的经营战略。

据韩联社报道，韩国国防部此前曾表示，将从2018-2021年引进40架F-35战机，为新型战机作战计划做准备。