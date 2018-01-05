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韩统一部称朝鲜接受

9日在韩朝边界板门店“和平之家”举行会谈提议

【韩联社首尔】韩国统一部发言人白泰铉5日在例行记者会上表示，朝鲜当天接受9日在韩朝边界板门店“和平之家”举行会谈的提议。双方商定以交换书面文件的方式就会谈的具体事宜进行磋商。

白泰铉表示，朝鲜当天上午10时16分许发来传真，通报了上述内容，并在传真中写道议题将是包括平昌冬奥会相关事宜在内的韩朝关系改善问题。发件人和收件人分别是朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权和韩国统一部长官赵明均。

对于除了朝鲜参加平昌冬奥会外，韩朝是否还将讨论韩朝间各种悬而未决的问题，白泰铉表示，韩方的提议中包括这一内容，而朝鲜也对此予以回应，因此韩朝很有可能在会谈上讨论平昌冬奥以外的其他事宜。

白泰铉表示，韩朝会谈结束后，韩朝双方还要同国际奥委会（IOC）进行磋商，因此需要一段时间。据悉，朝鲜可能将在下周内与IOC进行相关磋商。

至于韩朝是否会在周末继续保持联络，白泰铉表示，即使在周末，若发生特殊情况，韩朝也可启动联络渠道。由于韩朝都要抓紧时间准备会谈，因此双方可能将在本周末继续进行联络。