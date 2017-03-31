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韩法院对朴槿惠的审问结束

或于31日凌晨决定是否批捕

【中新网】据韩联社报道，韩国法院对前总统朴槿惠的逮捕必要性审查在持续9个小时后结束。朴槿惠转移至检察厅大楼，等待法院就是否批捕做出决定。

当地时间30日上午10时30分，朴槿惠以犯罪嫌疑人身份到首尔中央地方法院接受逮捕必要性审查，法官的审问于晚7点10分结束。稍后，朴槿惠移动至法院对面的首尔中央地方检察厅，在10楼的“临时置留点”等待结果。

报道称，朴槿惠本月21日接受检方传唤时就在这一层受审，检方很可能把当时的调查室当作了临时置留点。通常，接受完审查的犯罪嫌疑人会留在检察厅调查室、暂押处或附近警署，在检察厅大楼内等待结果时不需要换上囚服。

报道还称，朴槿惠需在检察厅呆多长时间目前难以断言，鉴于审查进行了9个小时，且案宗复杂，法院要做出最后的决定需耗时良久。目前来看，法院31日凌晨做出决定的可能性较大。

如果法院签发逮捕证，朴槿惠将被送往首尔拘留所。朴槿惠40年的密友、“亲信门”主角崔顺实就被关押在首尔拘留所。如果法院不批准逮捕朴槿惠，朴槿惠将返回首尔三成洞的私宅。