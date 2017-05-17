Wednesday, May 17th, 2017 | Posted by

韩总统特使会晤日本外务大臣
韩大多民众不接受慰安妇协议

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韩国总统特使文喜相（图右）17日在东京与日本外务大臣岸田文雄握手。

 

【韩联社东京】韩国总统文在寅派遣的日本特使文喜相17日与日本外务大臣岸田文雄举行会谈。文喜相说，韩国大部分民众不接受《韩日慰安妇协议》。

文喜相在会谈中表示，希望两国继承《河野谈话》《村山谈话》《菅直人谈话》及韩国前总统金大中与小渊惠三签署的《韩日伙伴关系共同宣言》的内容。据悉，岸田文雄未表示“必须遵守韩日慰安妇协议”。

文喜相说，韩国和日本两国追求自由民主主义和市场经济，理念一致，在应对朝核方面也同样面对严峻的安保形式，价值一致，面对同样的难题。希望两国首脑能尽快、经常见面，讨论朝韩关系。韩日之间有过许多试炼，希望文在寅政府上台能缓和韩日关系，并将友好气氛进一步扩散到全球。

文喜相表示，韩方希望两国比任何一个时候都能结成面向未来的积极关系。

文喜相会谈后表示，本次会谈非常愉快，严肃认真，双方意见一致，就建立面向未来的成熟关系取得共识，对话中有一半以上的时间在讨论朝鲜问题，双方取得一致意见，认同韩日两国共同应对，韩美日三国互相配合，共同应对朝鲜。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=182941

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