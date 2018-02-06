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韩国法院减轻三星集团接班人刑期

并给予缓刑 李在熔获释

【路透首尔】一韩国上诉法院周一给予三星集团接班人李在熔缓刑，使其在遭羁押一年之后获释。这起行贿丑闻使韩国前总统朴槿惠落马。

首尔高等法院因贿赂与侵占等罪行判决李在熔两年半徒刑，是下级法院原本量刑的一半，法院并给予缓刑，意味着只要他素行良好，将可不用服满刑期。

李在熔今年49岁，是三星集团的接班人。自去年2月以来他一直被羁押。

从首尔拘留中心出来时，李在熔表示被拘禁的日子是有用的。

“对于没有展示好的一面，我向大家再度表示歉意。这一年的时间真的非常珍贵，我对自己进行了反省，”李在熔对媒体表示。

李在熔还表示，需要去探望病中的父亲李健熙(LeeKun-hee)。2014年李健熙罹患心脏病。

去年8月地方法院裁定李在熔行贿，以及盗用公款等其他罪名成立。

但上诉法院表示，李在熔并未请求任何这类协助。其并称，仅有36亿韩元(331万美元)的付款算是行贿，而非地方法院所说的72亿韩元。

主审的资深法官Cheong Hyung-sik并表示，李在熔卷入前韩国总统朴槿惠闺密门的性质属于“消极的屈从于政治势力”。