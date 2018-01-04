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韩国总统文在寅首次就韩日协议

向慰安妇正式道歉

【中新网】据韩联社报道，韩国 总统文在寅4日表示，对政府不听 受害慰安妇们的意见达成违背受害 者意愿的韩日《慰安妇协议》(也 称“1228协议”)感到愧疚，作为总 统向受害老人们致歉。

据韩国总统府发 言人朴洙贤转述， 文在寅当天邀请8 名慰安妇老人在青 瓦台共进午餐时指 出，2015年达成的 协议不仅有违真相和 正义，而且是罔顾受 害者意见、程序上内 容上都有问题的协 议。文在寅还指出， 韩国国土沦丧时国家 没有保护国民，慰安 妇也遭遇残酷的苦 难，光复之后国家仍 未能给她们抚慰创伤 昭雪冤屈。 文在寅还表示， 作为总统，固然无法 否认这是国与国之间 达成的官方协议，但 也无法接受该协议解 决了慰安妇问题的说 法，如果在座的老人 们能畅所欲言，愿在 确定政府方针时参考 这些意见。 出席午餐会的还有 慰安妇受害人援助团 体“挺身队问题对策 协商会”负责人尹美 香、正义记忆基金会 理事长池银姬、 慰安 妇养老机构“分享之 家”负责人安信权、 韩国外长康京和、女 性家族部长郑铉柏、 国会女性家族委员会 主席南仁顺。