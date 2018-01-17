Posted by admin

韩前总统李明博回应检方调查：

因卢武铉之死遭受“政治报复”

【海外网】近日，因亲信卷入国情院受贿案，韩国 前总统李明博被检方盯上。17日下午，他在首尔江南 三成洞的办公室发表声明，强烈批判检方的调查。 他指责道，“打着积弊清算名义的调查，实际上是对 卢武铉之死的政治报复。”

据韩联社报道，李 明博表示，最近检方 对自己担任总统期间 政府要员的调查，明 显一开始的目标就是 自己。他说，“最近 一些颠倒历史和政治 报复的行径，撼动了 大韩民国的根基，对 此深感痛苦。” 李明博说，现在遭 受检方调查的政府人 员，都是“为国家献身 的人”。他强调，自己 任职期间的高层官员“ 没有权力型犯罪”， 呼吁检方向自己一人问 责，“我任职期间发生 的所有事情，最终责 任都在我。” 李明博还指责 道，“打着积弊清算名 义的调查，实际上是政 治斗争和对卢武铉之死 的政治报复。” 随着文在寅大力推 进“清除积弊”的国政 改革风暴，李明博政府 正面临全面的调查。

据韩国媒体此前报 道，李明博政府时期， 韩国国情院不断对首尔 市长朴元淳等政界人士 进行攻击，并制定“黑 名单”，对批评政府的 文艺界人士进行大范围 打压，还涉嫌利用网络 水军干预韩国大选，对 文在寅等在野党候选人 的选举造成不利影响。 此外，检方认为， 李明博执政时期，其 亲信、青瓦台前高级 秘书金白俊涉嫌收受 国情院院长贿赂，金 额达4亿韩元。检方正 在调查李明博对此是 否知情。 另外，韩媒爆料 称，李明博政府拿下 阿联酋核电出口大单时 有“猫腻”，双方签订 了“阴阳合同”。

Incoming search terms:

阿联酋 政府